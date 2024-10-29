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Град

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Октябрь
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
Август
«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей
21 августа, 04:01
Будьте осторожны. Синоптики предупредили горожан о внезапном ухудшении погоды
Непогода придет внезапно и может задержаться до конца суток.
4 августа, 10:41
Июль
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Синоптики спрогнозировали серьезное ухудшение погоды в Омской области, чреватое коммунальными авариями и даже пожарами.
25 июля, 05:12
7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня
14 июля, 14:14
Омску снова грозят ливень с градом
14 июля, 10:58
Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
12 июля, 02:56
Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град
11 июля, 11:40
Июнь
Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение
По информации МЧС Омской области, до конца 30 июня омичи рискуют попасть под серьезные осадки и очень сильный ветер.
30 июня, 12:05
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром
Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
28 июня, 11:39
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
24 июня, 08:23
Неужели прохлада? МЧС Омской области предупредило горожан о грозах, ветре и граде
23 июня, 13:34
Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели
23 июня, 10:00
Вырубка 190 деревьев, продолжение сезона «тазиков» и выпавший град. Омск сегодня
21 июня, 14:33
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
21 июня, 12:49
Гроза, ливни и крупный град: в Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
17 июня, 06:25
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
11 июня, 04:52
Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
9 июня, 12:36
Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом
6 июня, 07:10

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