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иллюстрация

15 лет за 50 грамм: в Омске поймали двух иностранцев с крупной партией наркотиков

19 июня 2024, 05:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Супруги купили большую партию наркотиков в Екатеринбурге, а в Омске расфасовали ее на мелкие партии. Обвиняемые ездили на машине по городу и прятали наркотики в тайниках. При задержании у них нашли 146 свертков общим весом более 50 граммов.

В региональной прокуратуре рассказали, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся иностранных граждан с судимостью. Их обвиняют в 14 попытках незаконного сбыта наркотиков через интернет (по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ).

Как выяснилось, в марте этого года супруги решили подзаработать и купили в Екатеринбурге крупную партию наркотиков. Затем они приехали в Омск и расфасовали приобретенное на мелкие партии.

Обвиняемые ездили на машине по городу и прятали наркотики в тайники. Мужчина выбрасывал свертки с наркотиками через приоткрытое окно машины, а его жена фотографировала место тайника и отправляла фото в приложение WhatsApp заказчику.

В результате супругов задержали в одном из дворов Кировского округа. При осмотре обвиняемых и их машины были найдены и изъяты 146 свертков с наркотическим веществом общим весом более 50 граммов, а также телефон с фотографиями тайников с привязкой к координатам.

Супруги признали свою вину лишь частично. Теперь их дело будет рассматриваться в Кировском районном суде. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас они находятся под стражей.

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