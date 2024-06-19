15 лет за 50 грамм: в Омске поймали двух иностранцев с крупной партией наркотиков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В региональной прокуратуре рассказали, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся иностранных граждан с судимостью. Их обвиняют в 14 попытках незаконного сбыта наркотиков через интернет (по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ).
Как выяснилось, в марте этого года супруги решили подзаработать и купили в Екатеринбурге крупную партию наркотиков. Затем они приехали в Омск и расфасовали приобретенное на мелкие партии.
Обвиняемые ездили на машине по городу и прятали наркотики в тайники. Мужчина выбрасывал свертки с наркотиками через приоткрытое окно машины, а его жена фотографировала место тайника и отправляла фото в приложение WhatsApp заказчику.
В результате супругов задержали в одном из дворов Кировского округа. При осмотре обвиняемых и их машины были найдены и изъяты 146 свертков с наркотическим веществом общим весом более 50 граммов, а также телефон с фотографиями тайников с привязкой к координатам.
Супруги признали свою вину лишь частично. Теперь их дело будет рассматриваться в Кировском районном суде. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас они находятся под стражей.