Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой

Ранее Город55 сообщал, что по адресу улица Фурманова, 6 также в течение двух недель отсутствует горячее водоснабжение. Всему виной авария на участке, трубы проходят по территории частного предприятия, и коммуникации ремонтировать не спешат. Город55 уточнил информацию в «Омск РТС» по ситуации.