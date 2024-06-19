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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

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Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой

19 июня 2024, 03:42
Фото: 1MI
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Из-за аварий на сетях жители города остались без коммунальных услуг.

Читатели Города55 сообщили о перебоях с горячей водой. Проблема актуальна во многих районах Омска. Горожане рассказали об отключениях после публикации об аварии на сетях на улице 8-я Линия.

«Почему нет на Дианова горячей воды? Еще вчера должны были включить» — сообщил Андрей Андреев.
«Про Амур почему не пишите? По графику должны были дать воду 13 июня. Сегодня 18 июня и неизвестно, сколько еще ждать» — рассказала Наталья Буянова.
«Комарова, 11/4, больше недели нет горячей воды, авария, сроков устранения нет», — поделилась Ирина Дроздова.

По вопросу водоснабжения на улице Комарова в мэрии обещали предоставить ответ в течение сегодняшнего дня.

«Улица 5 Армии, вообще с середины мая сидим без горячей воды», — рассказала Екатерина Фомина
«4 транспортная, 42. Полторы недели без горячей воды, и нигде нет даже информации по ремонтным работам» — сообщил Иван Ломов
«Барнаульская, 97/1, нет горячей воды с 5 числа» — рассказала Ксения Сафонова.

Ранее Город55 сообщал, что по адресу улица Фурманова, 6 также в течение двух недель отсутствует горячее водоснабжение. Всему виной авария на участке, трубы проходят по территории частного предприятия, и коммуникации ремонтировать не спешат. Город55 уточнил информацию в «Омск РТС» по ситуации.

«В настоящий момент прорабатывается вопрос о проведении совместного с собственником обследования для устранения повреждения», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, что узнать о сроках планового отключения горячей воды можно по ссылке. Для этого необходимо вписать нужный адрес в поле для ввода.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Коммунальные услуги#Авария#Горячая вода#Водоснабжение#Жители#Ремонтные работы#Адреса
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