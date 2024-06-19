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Суд оштрафовал Кара-Мурзу за посты в телеграм-канале без маркировки иноагента

Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале

19 июня 2024, 12:50
Фото: 1MI

Суд оштрафовал Кара-Мурзу за посты в телеграм-канале без маркировки иноагента

Советский районный суд оштрафовал оппозиционного журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу* за отсутствие в его телеграм-канале маркировки иноагента.

Советский районный суд установил, что заключенный в омской колонии Владимир Кара-Мурза* выкладывал из тюрьмы посты в свой телеграм-канал, при этом не указывая, что их написал иноагент. Его действия нарушили ч. 3 ст. 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Кара-Мурза* не признал вину в произошедшем и заявил, что не считает себя иноагентом, а потому попросил прекратить дело. Однако суд не встал на его сторону и признал нарушение. В результате оппозиционеру назначили административный штраф в размере 30 000 рублей, рассказали в пресс-службе омских судов.

*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом

30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Штрафы#Штраф#Административный штраф#Новости#Нарушитель#Телеграм-канал#Иноагент#Иноагенты
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