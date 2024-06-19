Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале

Кара-Мурза* не признал вину в произошедшем и заявил, что не считает себя иноагентом, а потому попросил прекратить дело. Однако суд не встал на его сторону и признал нарушение. В результате оппозиционеру назначили административный штраф в размере 30 000 рублей, рассказали в пресс-службе омских судов.