Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Советский районный суд установил, что заключенный в омской колонии Владимир Кара-Мурза* выкладывал из тюрьмы посты в свой телеграм-канал, при этом не указывая, что их написал иноагент. Его действия нарушили ч. 3 ст. 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Кара-Мурза* не признал вину в произошедшем и заявил, что не считает себя иноагентом, а потому попросил прекратить дело. Однако суд не встал на его сторону и признал нарушение. В результате оппозиционеру назначили административный штраф в размере 30 000 рублей, рассказали в пресс-службе омских судов.
*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом