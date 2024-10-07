Телеграм-канал

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Октябрь
Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»
Девушка продолжит делиться успехами в своих соцсетях.
7 октября, 05:55
Сентябрь
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
Только через суд. Игроки омского ФК «Иртыш» столкнулись с невыплатой заработной платы
15 сентября, 12:52
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Август
Работает со сбоями. Пользователи Telegram столкнулись с проблемой
19 августа, 02:40
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
16 августа, 07:33
Июль
«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»
1 июля, 06:13
Июнь
Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный
30 июня, 04:50
До 1 августа у омских школ установят 200 проекционных переходов
25 июня, 07:05
Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
20 июня, 10:36
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале
Советский районный суд оштрафовал оппозиционного журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу* за отсутствие в его телеграм-канале маркировки иноагента.
19 июня, 12:50
Все проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах
17 июня, 07:29
Апрель
Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб
В течение двух сезонов девушка работала ведущей «Авангард ТВ»
30 апреля, 09:29
Март
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
12 марта, 04:06
Февраль
Бесконечное обновление. Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram
27 февраля, 10:09
Январь
Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м
3 января, 12:08
В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей
1 января, 06:49
Декабрь 2023
Хоценко рассказал о планах по созданию в Омске системы подготовки ИТ-специалистов
6 декабря 2023, 06:38
Ноябрь 2023
Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог
27 ноября 2023, 04:56

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