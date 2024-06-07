Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024

Напомним, что Владимир Путин будет присутствовать на форуме в течение трех дней — с 5 по 7 июня. Уже сегодня он встретится с коллегами из Боливии и Зимбабве. Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ-2024, где ответит на вопросы по международным вопросам, включая украинский кризис.