Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит уже в 27-й раз. С 5 по 8 июня участники форума будут заключать соглашения о сотрудничестве, делиться опытом и обсуждать экономические вопросы. В программе форума— панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и другие мероприятия.
Город55 расскажет о соглашениях, которые губернатор Омской области подписал накануне:
Напомним, что Владимир Путин будет присутствовать на форуме в течение трех дней — с 5 по 7 июня. Уже сегодня он встретится с коллегами из Боливии и Зимбабве. Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ-2024, где ответит на вопросы по международным вопросам, включая украинский кризис.