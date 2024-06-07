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ПФЭМ-2024

Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024

7 июня 2024, 04:35
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко
ПФЭМ-2024
Город55 расскажет о соглашениях, которые губернатор Омской области подписал накануне.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит уже в 27-й раз. С 5 по 8 июня участники форума будут заключать соглашения о сотрудничестве, делиться опытом и обсуждать экономические вопросы. В программе форума— панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и другие мероприятия.

Город55 расскажет о соглашениях, которые губернатор Омской области подписал накануне:

  • Виталий Хоценко провел встречу с Татьяной Бакальчук — генеральным директором и основателем маркетплейса Wildberries. Главной темой их беседы стало строительство распределительного центра Wildberries в Омске. Особенность будущего предприятия заключается в его возможностях — от упаковки до хранения. Как отметил глава региона, масштабный проект планируют реализовать в этом году. Стоимость запуска распределительного центра составляет около 7,5 млрд рублей, но это обеспечит около 5 тысяч новых рабочих мест и положительно скажется как на клиентах, так и на продавцах;
  • Виталий Хоценко заключил соглашение с фирмой «1С». Теперь цифровые продукты этой фирмы будут использоваться для развития наиболее перспективных направлений цифровой трансформации в регионе. Помимо этого, планируется создание специального центра подготовки кадров в области информационных технологий на базе Омского политеха. Это поможет студентам приобрести необходимые компетенции и облегчит их трудоустройство на региональных предприятиях;
  • Виталий Хоценко объявил о заключении концессионного соглашения с компанией «Аэропорты регионов». Новый аэропорт «Федоровка» является частью региональной стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Однако этот амбициозный и важный проект будет реализован на два года раньше запланированного срока. Новый аэропорт в Омске построят и откроют до конца 2028 года;
  • Виталий Хоценко и ГК «Ростех» договорились о сотрудничестве. В рамках этого соглашения на заводе имени Баранова и в Омском моторостроительном конструкторском бюро будут созданы специальные производственно-учебные участки, которые станут «кузницей кадров» для будущих специалистов. Обучение будет ориентировано на практику, а теоретическая часть составит не более 30% от общего объема программы;
  • Газпромбанк и группа компаний «Титан» договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционного промышленного проекта. В рамках этого проекта в Омской области будет запущено производство дефицитных химических продуктов, таких как полиэфиры, полиуретановые цепочки и специальные полимеры. Это соглашение не только позволит удовлетворить спрос на химические продукты в регионе, но и открывает перспективы для дальнейшего социально-экономического развития территории;
  • Омская область, «Титан» и банк «Россия» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу по реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Флагман».

Напомним, что Владимир Путин будет присутствовать на форуме в течение трех дней — с 5 по 7 июня. Уже сегодня он встретится с коллегами из Боливии и Зимбабве. Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ-2024, где ответит на вопросы по международным вопросам, включая украинский кризис.

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