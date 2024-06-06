Газпромбанк станет стратегическим партнером инвестпроекта ГК «Титан»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
На полях Петербургского международного экономического форума Газпромбанк и ГК «Титан» подписали соглашение о взаимодействии в реализации инвестиционного промышленного проекта, благодаря которому в Омской области будет развернуто производство дефицитных химических продуктов: полиэфиры, полиуретановые цепочки, а также спецполимеры. Кроме того, подобное сотрудничество создает перспективы для дальнейшего социально-экономического взаимодействия в регионе.
Как отметил Первый Заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, реализация проекта подобного масштаба позволит создать в Омской области импортозамещающее производство новой и высоко востребованной продукции, к тому же являющейся одним из приоритетных направлений национального проекта в химической промышленности.
«Запуск производства укрепит технологический суверенитет и обеспечит предприятия отечественным сырьем по большому числу позиций, включенных в Перечень критической промышленной продукции в отрасли химической промышленности Российской Федерации, а также станет катализатором для развития смежных отраслей», — рассказал Денис Мантуров.
Алексей Белоус, являющийся заместителем председателя Правления Газпромбанка выразил одобрение подобных процессов, происходящих в российской промышленности:
«Газпромбанк обладает всем необходимым инструментарием, который доступен ГК „Титан“ как одному из ведущих отечественных предприятий нефтехимической отрасли и нашему давнему клиенту для наращивания потенциала и расширения технологических возможностей. Радует, что в российской промышленности идут масштабные процессы, предприятия активно проводят переоснащение, наращивают производство, запускают новые проекты в русле задач по импортозамещению — такие, как инвестиционная инициатива на базе индустриального парка „Флагман“. Сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволит предприятию получить актуальные и востребованные финансовые продукты, которые ускорят реализацию первоочередных, стратегически важных планов» — описал перспективы подписанного соглашения Алексей Белоус.
С мнением заместителя председателя Правления банка-партнера согласился и Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров ГК «Титан» — по его словам, от участия финансовых компаний зависит возможность снижения зависимости от импорта:
«Развитие промышленного и экспортного потенциала страны требует трансформации промышленности в высокотехнологичный сектор экономики, это предполагает внедрение инновационных отечественных технологий и разработок, формирование цифрового ландшафта для повышения конкурентоспособности отрасли. Строительство таких современных нефтехимических комплексов с применением конкурентоспособных высокотехнологичных производств — это возможность эффективно решать вопрос технологического суверенитета страны. Уверен, что участие таких системообразующих финансовых компаний, как Газпромбанк, в вопросах промышленного развития будет способствовать снижению импортозависимости страны по целому ряду базового химического сырья и даст предпосылки для создания новых отечественных отраслей промышленности», — отметил Михаил Сутягинский.