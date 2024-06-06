Газпромбанк станет стратегическим партнером инвестпроекта ГК «Титан»

На полях Петербургского международного экономического форума Газпромбанк и ГК «Титан» подписали соглашение о взаимодействии в реализации инвестиционного промышленного проекта, благодаря которому в Омской области будет развернуто производство дефицитных химических продуктов: полиэфиры, полиуретановые цепочки, а также спецполимеры. Кроме того, подобное сотрудничество создает перспективы для дальнейшего социально-экономического взаимодействия в регионе.