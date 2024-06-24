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ПМЭФ

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Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей
24 июня, 04:10
Омск в «цифре»
14 июня, 09:17
Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров
Изменения для пожилых россиян вступят в силу с 2025 года. Подробности — в материале Города55.
7 июня, 12:59
Поселят 150 тысяч человек. На месте омского аэропорта построят большой микрорайон
7 июня, 10:32
Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ
В рамках форума губернатор Виталий Хоценко и гендиректор компании «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве.
7 июня, 09:16
ПСБ и Омская область расширяют сотрудничество
Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством Омской и Воронежской областей, республики Карелия и Еврейской автономной области.
7 июня, 05:34
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
7 июня, 04:35
РЭО будет создавать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области
Российский экологический оператор и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
6 июня, 08:42
2023
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
18 июня 2023, 04:00
Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск
17 июня 2023, 15:41
Омская область подписала с Москвой соглашение о сотрудничестве
15 июня 2023, 11:34
Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на ПМЭФ -2023
14 июня 2023, 11:49

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