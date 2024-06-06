Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве

Создание подобной индустриальной площадки обеспечит необходимой инфраструктурой как комплекс ЭП-600, так и другие производства группы компаний «Титан», специализирующихся на выпуске окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных. Однако место во «Флагмане» найдется и для средних и малых предприятий, а также для производств малотоннажной химии. Предполагается, что к 2030 году в индустриальном парке будет базироваться не менее 5 предприятий, благодаря которым в Омской области появится более 500 новых рабочих мест.