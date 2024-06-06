Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В церемонии подписания необходимых бумаг на полях Петербургского международного экономического фонда приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатели советов директоров ГК «Титан» и «Акционерного банка Россия» — Михаил Сутягинский и Михаил Клишин.
«Одна из стратегических задач Банка „РОССИЯ“ заключается в поддержке программ импортозамещения: в условиях текущей внешнеэкономической конъюнктуры это приоритетный вопрос для российской экономики. Омск — это один из крупнейших индустриальных центров нашей страны, и создание нового индустриального парка при поддержке Правительства Омской области усилит не только регион, но и в целом отечественную химическую промышленность. Мы активно участвуем в реализации различных проектов ГК „Титан“ как в Омске, так и в других регионах, и планируем наращивать взаимодействие», — рассказал Михаил Клишин, Председатель Совета Директоров Банка «Россия».
Согласно договоренностей, стороны соглашения взаимодействовать и оказывать всю необходимую поддержку в реализации проектов, направленных на совершенствование химической промышленности и повышение уровня социально-экономического развития — как Омской области, так и всей России.
В настоящее время специалисты ГК «Титан» работают на реализацией сразу 7 инвестпроектов, цель которых — импортозамещение малотоннажной химии. Общий объем инвестиций проектов оценивается в сумму больше 2,8 млрд рублей. Кроме того, ГК «Титан» в настоящее время ведет работу над комплексным проектом создания базовой химической продукции ЭП-600, который и будет размещен в индустриальном парке «Флагман».
«Группа компаний „Титан“ — наш важный стратегический партнер. Компания занимается производством продуктов химии и нефтехимии, а также создаёт и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс. При участии ГК „Титан“ создается крупнейший индустриальный парк в Омской области. Индустриальный парк „Флагман“ обеспечит необходимой промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера Омской области. ГК „Титан“ намерена активно участвовать в развитии парка, и крупнейший производственный актив холдинга — „Омский каучук“ — выступит якорным резидентом промышленной площадки. Благодаря созданию парка будут обеспечены благоприятные условия для размещения малых и средних предприятий, а также развития малотоннажной химии», — сообщил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.
Создание подобной индустриальной площадки обеспечит необходимой инфраструктурой как комплекс ЭП-600, так и другие производства группы компаний «Титан», специализирующихся на выпуске окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных. Однако место во «Флагмане» найдется и для средних и малых предприятий, а также для производств малотоннажной химии. Предполагается, что к 2030 году в индустриальном парке будет базироваться не менее 5 предприятий, благодаря которым в Омской области появится более 500 новых рабочих мест.
«Группа компаний „Титан“ по ряду продуктов мало- и среднетоннажной химии может полностью заместить на российском рынке дефицитные продукты химии высокого передела. В этом году мы создадим 3 опытно-промышленных производства — изофорона, метионина, полибутилентерефталата, а также промышленное производство полиизобутилена. Это соответствует национальным целям развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года в части обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков. Данное соглашение позволяет привлечь к нашим проектам в качестве стратегических партнеров Банк „Россия“ и Правительство Омской области, и придать дополнительный импульс для развития нефтехимической промышленности в регионе», — отметил Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан».