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Индустриальный парк

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2024
В Омске по поручению Хоценко утвердили новую меру поддержки для индустриальных парков
14 ноября, 03:46
ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»
31 октября, 04:21
Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24
4 сентября, 07:50
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
7 июня, 04:35
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
22 мая, 10:28
2023
Виталий Хоценко и Денис Мантуров обсудили вопросы развития Омской области
4 октября 2023, 03:04

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