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Панельная сессия «Российское инженерное образование в многополярном мире»

Виталий Хоценко принял участие в дискуссии о перспективах инженерного образования

6 июня 2024, 14:49
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области
Панельная сессия «Российское инженерное образование в многополярном мире»
Глава региона, в рамках ПМЭФ-2024, поучаствовал в панельной сессии «Российское инженерное образование в многополярном мире».

Поля Петербургского международного экономического форума полнятся не только новостями о все новых, важных для региона соглашениях и встречах, но и научными дискуссиями делегатов, прибывших на форум.

И сегодня, в рамках такого обсуждения, Виталий Хоценко вместе с представителями Министерства образования и науки, а также представителями региональной власти, курирующие ведущие отраслевые учебные заведения, рассмотрели необходимые шаги в модернизации инженерного образования в России, направленной на создание высокого уровня кадрового и интеллектуального обеспечения технологической независимости страны.

Вместе с «профильными» обсуждениями, глава региона анонсировал и несколько важных для области преобразований: например, в рамках президентского нацпроекта в Омске появится сразу три инженерные школы, рассчитанные на 1100 обучающихся. Кроме того, в планах и особый космический лицей, который появится в районе ПО «Полет» — место выбрали неслучайно, ведь именно это предприятие и ведет производство ракеты «Ангара».

Вместе с тем Виталий Хоценко сообщил, что уже ведется строительство специальной химико-технологической школы, которая станет базовой для химической промышленности региона, а также школы радиоэлектронных технологий, где учебный процесс будет выстраиваться на взаимодействии с промышленными предприятиями Омской области.

Также в ходе дискуссии глава региона рассказал, что в Омской области была разработана специальная программа «ТОРИО» — территория опережающего развития инженерного образования. Если не вдаваться во все подробности, то идея этого подхода заключается во взаимодействии профильных школ и детских садов. Стоит сказать, что программа была оценена и Министром образования РФ — Валерий Фальков поддержал идею Виталия Хоценко, согласившись с тем, что воспитать инженерное мышление у ребенка можно даже в самом раннем возрасте.

«Омск всегда славился инженерными кадрами. Это один из центров подготовки инженеров. С учетом нашей промышленности, девяти федеральных вузов — у нас есть хороший потенциал. Если все получится, готовы этой практикой поделиться», — отметил Виталий Хоценко.

Кроме того, глава Омской области выразил особую благодарность Валерию Фалькову за поддержку, оказанную региону в реализации проекта станкостроительной школы. Также прозвучало заявление, что кроме уже анонсированных образовательных учреждений, есть планы запуска еще трех инженерных школ:

«Для нас, честно скажу, не самоцель — получить федеральные деньги. Для нас самоцель — сплотить технологических партеров — наши заводы, вузы и власть для того, чтобы добиваться результата», — сказал омский губернатор.

Также Виталий Хоценко сообщил и о дополнительном «ресурсе» для развития инженерных компетенций в образовании: как отметил региональный глава, Омская область входит в тройку лидеров по числу иностранных студентов, «отстав» только от Москвы и Петербурга. И к тому же, многие молодые люди осваивают в Омске именно инженерные профессии и после завершения обучения остаются в России.

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#Илья Скобин#Образование#Омск#Омская область#Студенты#Промышленность#Новости#Виталий Хоценко#Президентский нацпроект#ПМЭФ-2024
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