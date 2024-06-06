Виталий Хоценко принял участие в дискуссии о перспективах инженерного образования

Также в ходе дискуссии глава региона рассказал, что в Омской области была разработана специальная программа «ТОРИО» — территория опережающего развития инженерного образования. Если не вдаваться во все подробности, то идея этого подхода заключается во взаимодействии профильных школ и детских садов. Стоит сказать, что программа была оценена и Министром образования РФ — Валерий Фальков поддержал идею Виталия Хоценко, согласившись с тем, что воспитать инженерное мышление у ребенка можно даже в самом раннем возрасте.