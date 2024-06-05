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Виталий Хоценко сообщил о запуске в Омске завода по производству решетчатого настила

Виталий Хоценко сообщил о запуске в Омске завода по производству решетчатого настила

5 июня 2024, 10:21
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Как отметил губернатор Омской области, необходимые бумаги уже подписали на полях ПМЭФ-2024.

Виталий Хоценко анонсировал появление в Омске завода по производству металлических изделий, а именно — решетчатого настила. Соответствующий договор был заключен с Михаилом Крючковым, директором компании «Центр-Трейд».

Как отметил глава региона, проект предполагает финансирование в размене около 200 миллионов рублей, а благодаря ему удастся обеспечить работой 40 человек. Новое производство введут в работу через 2 года.

Напомним, ранее, в ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме, между Виталием Хоценко и представителем ГК «Рост» был подписан договор о возведении в Омской области тепличного комплекса стоимостью 10 млрд рублей.

Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области современного тепличного комбината
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Омская область#Завод#Инвестиции#Производство#Губернатор#Новости#Рынок труда#Виталий Хоценко#ПМЭФ-2024
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