Виталий Хоценко сообщил о запуске в Омске завода по производству решетчатого настила

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Виталий Хоценко анонсировал появление в Омске завода по производству металлических изделий, а именно — решетчатого настила. Соответствующий договор был заключен с Михаилом Крючковым, директором компании «Центр-Трейд».
Как отметил глава региона, проект предполагает финансирование в размене около 200 миллионов рублей, а благодаря ему удастся обеспечить работой 40 человек. Новое производство введут в работу через 2 года.
Напомним, ранее, в ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме, между Виталием Хоценко и представителем ГК «Рост» был подписан договор о возведении в Омской области тепличного комплекса стоимостью 10 млрд рублей.