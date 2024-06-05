«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей

Виталий Хоценко и Арабо Григорян, учредитель ООО «СибРос», заключили соглашение о строительстве уникального гостиничного комплекса в Омской области — регион нуждается в «точках интереса» для туристов, а инвестор проекта уже однажды озвучивал свои планы.