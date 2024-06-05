gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Стороны заключили соглашение на ПМЭФ-2024

«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей

5 июня 2024, 11:41
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Стороны заключили соглашение на ПМЭФ-2024

Губернатор рассказал о скором появлении рекреационного отеля в Омской области

В вопросе туристической привлекательности области и комфортного отдыха омичей партнером региона стал «Сибирский региональный союз».

Виталий Хоценко и Арабо Григорян, учредитель ООО «СибРос», заключили соглашение о строительстве уникального гостиничного комплекса в Омской области — регион нуждается в «точках интереса» для туристов, а инвестор проекта уже однажды озвучивал свои планы.

К тому же, новое место отдыха для омичей и гостей города положительно скажется на региональной экономике: во-первых, появится больше 100 новых рабочих мест, а во-вторых, будущий комплекс способен обеспечить комфортный отдых сразу 600 человек одновременно.

Как стало известно, в распоряжении отдыхающих появятся ресторан, СПА-комплекс, коттеджи, и сам гостиничный комплекс. Проект обещают реализовать в 2025 году, а на осуществление задуманного понадобится около 1,6 млрд рублей инвестиций.

Напомним, ранее Город55 сообщал о скором появлении в Омской области завода металлоконструкций: запуск предприятия намечен уже на этот год.

Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия
Узнать подробнее
#Туристы#Илья Скобин#Экономика#Бизнес#Омская область#Инвестиции#Ресторан#Инвестор#Новости#Виталий Хоценко#Арабо Григорян#Гостиничный комплекс#Рекреационный отель#Сибирский региональный союз
Подпишитесь
Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»
Сегодня, 09:09
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
Сегодня, 09:19
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Сегодня, 06:22
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Сегодня, 04:36
Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
Сегодня, 06:40
Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки
Сегодня, 08:21
"