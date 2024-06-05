«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Виталий Хоценко и Арабо Григорян, учредитель ООО «СибРос», заключили соглашение о строительстве уникального гостиничного комплекса в Омской области — регион нуждается в «точках интереса» для туристов, а инвестор проекта уже однажды озвучивал свои планы.
К тому же, новое место отдыха для омичей и гостей города положительно скажется на региональной экономике: во-первых, появится больше 100 новых рабочих мест, а во-вторых, будущий комплекс способен обеспечить комфортный отдых сразу 600 человек одновременно.
Как стало известно, в распоряжении отдыхающих появятся ресторан, СПА-комплекс, коттеджи, и сам гостиничный комплекс. Проект обещают реализовать в 2025 году, а на осуществление задуманного понадобится около 1,6 млрд рублей инвестиций.
Напомним, ранее Город55 сообщал о скором появлении в Омской области завода металлоконструкций: запуск предприятия намечен уже на этот год.