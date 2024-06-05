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Updated Сегодня, 15:12

Технологии фирмы 1С применят в цифровой трансформации Омской области

Цифровую трансформацию Омской области проведут при помощи технологий фирмы 1С

5 июня 2024, 15:10
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»

Технологии фирмы 1С применят в цифровой трансформации Омской области

Цифровые решения, разработанные в компании, будут применяться при подготовке кадров для информационных технологий и в развитии электронных сервисов региона.

Виталий Хоценко, возглавляющий делегацию от Омской области на ПМЭФ-2024 сообщил о новом соглашении, заключенном с фирмой 1С: цифровые продукты, созданные компанией, будут применять в развитии самых перспективных направлений цифровой трансформации региона.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале главы региона, запланировано создание специального центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, который развернут на базе Омского политеха. Как отмечается в сообщении, эта мера посодействует развитию у студентов необходимых компетенций, а значит облегчит их последующее трудоустройство на региональных предприятиях, которые, к слову, активно пользуются решениями, разработанными компанией 1С.

Напомним, ранее Город55 сообщал о заключении соглашения между губернатором Омской области и популярным маркетплейсом, благодаря которому в 2025 году будет запущен новый логистический комплекс:

Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Кадры#Студенты#Новости#Трудоустройство#Информационные технологии#ПМЭФ-2024
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