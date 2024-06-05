Цифровую трансформацию Омской области проведут при помощи технологий фирмы 1С

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале главы региона, запланировано создание специального центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, который развернут на базе Омского политеха. Как отмечается в сообщении, эта мера посодействует развитию у студентов необходимых компетенций, а значит облегчит их последующее трудоустройство на региональных предприятиях, которые, к слову, активно пользуются решениями, разработанными компанией 1С.