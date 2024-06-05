Цифровую трансформацию Омской области проведут при помощи технологий фирмы 1С

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Виталий Хоценко, возглавляющий делегацию от Омской области на ПМЭФ-2024 сообщил о новом соглашении, заключенном с фирмой 1С: цифровые продукты, созданные компанией, будут применять в развитии самых перспективных направлений цифровой трансформации региона.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале главы региона, запланировано создание специального центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, который развернут на базе Омского политеха. Как отмечается в сообщении, эта мера посодействует развитию у студентов необходимых компетенций, а значит облегчит их последующее трудоустройство на региональных предприятиях, которые, к слову, активно пользуются решениями, разработанными компанией 1С.
Напомним, ранее Город55 сообщал о заключении соглашения между губернатором Омской области и популярным маркетплейсом, благодаря которому в 2025 году будет запущен новый логистический комплекс: