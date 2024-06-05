Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»

Кроме того, открытие крупного логистического узла, запланированное на 2025 год, будет на руку и омичам, ведущим продажи через маркетплейс — по словам главы региона, уже сейчас их насчитывается более чем 2,5 тысячи человек и с каждым годом это число только увеличивается. Также в ходе встречи свои планы озвучили и представители Ozon: компания намерена расширять сеть пунктов выдачи, привлекая новых предпринимателей.