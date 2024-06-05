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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В омском логопарке «Солнечный» появится логистический комплекс Ozon

Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»

5 июня 2024, 12:42
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»

В омском логопарке «Солнечный» появится логистический комплекс Ozon

Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.

Все необходимые документы были подписаны в рамках деловой встречи на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, это создаст больше 1,5 тысячи рабочих мест и обеспечит удешевление и высокую скорость доставки товаров к покупателям.

Кроме того, открытие крупного логистического узла, запланированное на 2025 год, будет на руку и омичам, ведущим продажи через маркетплейс — по словам главы региона, уже сейчас их насчитывается более чем 2,5 тысячи человек и с каждым годом это число только увеличивается. Также в ходе встречи свои планы озвучили и представители Ozon: компания намерена расширять сеть пунктов выдачи, привлекая новых предпринимателей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о заключении соглашения между Правительством Омской области и ООО «СибРос», в рамках которого предполагается возведение на территории региона гостиничного комплекса, рассчитанного на одновременный отдых сразу 600 посетителей.

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