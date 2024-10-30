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Титан

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От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
ГК «Титан» запустила первую в Омской области промышленную Точку рационализаторства
16 октября, 11:08
Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ
14 октября, 05:04
На территории «Омского каучука» появилась новая еловая аллея
15 августа, 03:25
«Омский каучук» получил первую партию оборудования для производства полиизобутилена
Старт работ по запуску нового оборудования намечен на весну 2025 года, а пока что на предприятии ведут работы по подготовке цеха для его размещения.
25 июля, 08:09
Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
10 июня, 07:32
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
7 июня, 04:35
Газпромбанк станет стратегическим партнером инвестпроекта ГК «Титан»
Соглашение об участии в проекте были подписаны на ПМЭФ-2024 в присутствии Дениса Мантурова и Виталия Хоценко.
6 июня, 12:23
Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»
7 мая, 06:07
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
2023
Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»
Специализация ООО — «деятельность спортивных объектов».
3 ноября 2023, 05:06
Омский «Титан» оформляет кредит на 1 миллиард рублей
Поручителем в этой сделке должно стать еще одно предприятие Сутягинского — «Омский каучук».
6 июля 2023, 12:00
Береговая охрана США официально заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
Экипаж погиб по невыясненным причинам, но у береговой охраны США есть предположения.
23 июня 2023, 05:25

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