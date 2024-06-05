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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук

Уже в этом году. В Омске открют распределительный центр Wildberries

5 июня 2024, 18:05
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук

В Омске запустят распределительный центр популярного маркетплейса

Распределительный центр полного цикла работ уже скоро введут в эксплуатацию: строители ведут монтаж крыши и коммуникаций.

Первый день ПМЭФ-2024 для делегации из Омска завершился встречей с Татьяной Бакальчук — генеральным директором и учредителем маркетплейса Wildberries. Как сообщил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, основной темой переговоров стало строительство омского распределительного центра маркетплейса.

Особенность будущего предприятия заключается в его возможностях: строящийся распределительный центр «покрывает» все необходимые задачи — от упаковки поступившего в реализацию товара до хранения уже подготовленных к отправке посылок.

Как отметил глава региона, масштабный проект планируется реализовать уже в этом году — строительная организация близка к завершению работ. Стоимость запуска распределительного центра специалисты оценили в районе 7,5 млрд рублей, однако предприятие обеспечит около 5 тысяч новых рабочих мест и положительно скажется как на клиентах торговой площадки, так и на продавцах.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в Омске логистического центра «конкурирующей организации» — маркетплейса Ozon:

Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
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#Илья Скобин#Бизнес#Работа#Омск#Строительство#Новости#Продавцы#Татьяна Бакальчук#Переговоры#Виталий Хоценко#Коммуникации#Монтаж#ПМЭФ-2024#Распределительный центр#Wildberries
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