Уже в этом году. В Омске открют распределительный центр Wildberries

Как отметил глава региона, масштабный проект планируется реализовать уже в этом году — строительная организация близка к завершению работ. Стоимость запуска распределительного центра специалисты оценили в районе 7,5 млрд рублей, однако предприятие обеспечит около 5 тысяч новых рабочих мест и положительно скажется как на клиентах торговой площадки, так и на продавцах.