Уже в этом году. В Омске открют распределительный центр Wildberries

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Первый день ПМЭФ-2024 для делегации из Омска завершился встречей с Татьяной Бакальчук — генеральным директором и учредителем маркетплейса Wildberries. Как сообщил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, основной темой переговоров стало строительство омского распределительного центра маркетплейса.
Особенность будущего предприятия заключается в его возможностях: строящийся распределительный центр «покрывает» все необходимые задачи — от упаковки поступившего в реализацию товара до хранения уже подготовленных к отправке посылок.
Как отметил глава региона, масштабный проект планируется реализовать уже в этом году — строительная организация близка к завершению работ. Стоимость запуска распределительного центра специалисты оценили в районе 7,5 млрд рублей, однако предприятие обеспечит около 5 тысяч новых рабочих мест и положительно скажется как на клиентах торговой площадки, так и на продавцах.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в Омске логистического центра «конкурирующей организации» — маркетплейса Ozon: