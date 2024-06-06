gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

иллюстрация

Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»

6 июня 2024, 06:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Виталий Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»

«Аэропорты России» и губернатор Омской области подписали соглашение о возведении аэропорта «Федоровка» — реализовать проект планируют до конца 2028 года.

Аэрокомплексу «Омск-Федоровка» — быть: Виталий Хоценко сообщил о подписании концессии с «Аэропортами регионов». Важное для Омской области соглашение было подписано, как и планировалось, на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона, «Федоровка» — часть региональной стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года. Однако реализация амбициозного и важного проекта состоится раньше на 2 года: по словам губернатора, новый аэропорт появится в Омске до конца 2028 года.

Кроме того, новая аэрогавань станет важным узлом трансконтинентального коридора, обеспечивающего перевозку пассажиров и грузов между Азией и Европой: для этих целей в проекте аэропорта предусмотрена взлетно-посадочная полоса, рассчитанная на прием средне- и дальнемагистральных воздушных судов. Годовой пассажиропоток будущего проекта оценивают в 3,5 миллиона человек.

С нуля на старом месте. Новый аэропорт «Омск-Федоровка» пообещали построить за 4 года
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Омская область#Строительство#Аэропорт#Губернатор#Омск-Федоровка#Новости#Соглашение#Пассажиропоток#Концессия
Подпишитесь
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
Сегодня, 05:45
Разборки блогеров. Омский визажист через суд требует от блогера Лерчек миллион рублей
Сегодня, 04:32
Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 02:54
Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР
Сегодня, 03:49
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
Сегодня, 04:10
Важно. В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
Сегодня, 06:07
"