Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Аэрокомплексу «Омск-Федоровка» — быть: Виталий Хоценко сообщил о подписании концессии с «Аэропортами регионов». Важное для Омской области соглашение было подписано, как и планировалось, на Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона, «Федоровка» — часть региональной стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года. Однако реализация амбициозного и важного проекта состоится раньше на 2 года: по словам губернатора, новый аэропорт появится в Омске до конца 2028 года.
Кроме того, новая аэрогавань станет важным узлом трансконтинентального коридора, обеспечивающего перевозку пассажиров и грузов между Азией и Европой: для этих целей в проекте аэропорта предусмотрена взлетно-посадочная полоса, рассчитанная на прием средне- и дальнемагистральных воздушных судов. Годовой пассажиропоток будущего проекта оценивают в 3,5 миллиона человек.