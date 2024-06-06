Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»

Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона, «Федоровка» — часть региональной стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года. Однако реализация амбициозного и важного проекта состоится раньше на 2 года: по словам губернатора, новый аэропорт появится в Омске до конца 2028 года.