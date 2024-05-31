Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале последними новостями о паводке в Омской области. Утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 894 сантиметра, что на 5 сантиметров меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово — 1370 сантиметров, что на 14 сантиметров меньше, чем накануне.
В населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу министры и руководители региональных ведомств. Сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) помогают местным жителям подавать заявления на получение одноразовой выплаты.
Напомним, что вчера в Усть-Ишимском районе начались работы по просушке и дезинфекции жилых домов, которые пострадали от паводка. В населенные пункты заранее привезли тепловые пушки из Омска. Сейчас группа специалистов работает в селе Кайлы. Затем они отправятся в деревню Малая Игиза и село Орехово.