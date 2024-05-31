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уровень воды в Иртыше

Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров

31 мая 2024, 04:18
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше

В Омской области уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает постепенно падать

Губернатор сообщил, что уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим уменьшился на 5 сантиметров, достигнув отметки 894 сантиметра. В реке Ишим возле села Орехово вода опустилась на 14 сантиметров до уровня 1370 сантиметров.

Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале последними новостями о паводке в Омской области. Утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 894 сантиметра, что на 5 сантиметров меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово — 1370 сантиметров, что на 14 сантиметров меньше, чем накануне.

В населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу министры и руководители региональных ведомств. Сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) помогают местным жителям подавать заявления на получение одноразовой выплаты.

Напомним, что вчера в Усть-Ишимском районе начались работы по просушке и дезинфекции жилых домов, которые пострадали от паводка. В населенные пункты заранее привезли тепловые пушки из Омска. Сейчас группа специалистов работает в селе Кайлы. Затем они отправятся в деревню Малая Игиза и село Орехово.

Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см
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