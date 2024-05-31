Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров

Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале последними новостями о паводке в Омской области. Утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 894 сантиметра, что на 5 сантиметров меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово — 1370 сантиметров, что на 14 сантиметров меньше, чем накануне.