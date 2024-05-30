Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см

В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает постепенно снижаться

Губернатор рассказал, что уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. В Иртыше у Усть-Ишима он уменьшился на 4 см и составляет 899 см, в Ишиме у Орехово — на 13 см и равен 1384 см. Бригады, которые будут проводить санитарную обработку, приступят к работе, как только вода полностью отступит.