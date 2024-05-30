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уровень воды в Иртыше

Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см

30 мая 2024, 06:06
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше

В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает постепенно снижаться

Губернатор рассказал, что уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. В Иртыше у Усть-Ишима он уменьшился на 4 см и составляет 899 см, в Ишиме у Орехово — на 13 см и равен 1384 см. Бригады, которые будут проводить санитарную обработку, приступят к работе, как только вода полностью отступит.

Виталий Хоценко рассказал о последних изменениях уровня воды в Иртыше и Ишиме. Так, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим уменьшился еще на 4 см и сейчас составляет 899 см. В реке Ишим у села Орехово уровень воды снизился на 13 см и теперь равен 1384 см.

Как сообщил губернатор, бригады для санитарной обработки уже созданы и начнут свою работу, как только вода полностью отступит.

«Сформированы бригады, которые приступят к санитарной обработке территорий, попавших в зону затопления, сразу, как только полностью уйдет вода», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что дети из районов Омской области, которые пострадали от паводка, проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях. Власти региона уже договорились об организации для них бесплатного отдыха в лагерях Республики Татарстан и Новосибирска.

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