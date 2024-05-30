Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Виталий Хоценко рассказал о последних изменениях уровня воды в Иртыше и Ишиме. Так, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим уменьшился еще на 4 см и сейчас составляет 899 см. В реке Ишим у села Орехово уровень воды снизился на 13 см и теперь равен 1384 см.
Как сообщил губернатор, бригады для санитарной обработки уже созданы и начнут свою работу, как только вода полностью отступит.
«Сформированы бригады, которые приступят к санитарной обработке территорий, попавших в зону затопления, сразу, как только полностью уйдет вода», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что дети из районов Омской области, которые пострадали от паводка, проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях. Власти региона уже договорились об организации для них бесплатного отдыха в лагерях Республики Татарстан и Новосибирска.