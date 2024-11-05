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Компенсации

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Ноябрь
Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа
5 ноября, 05:51
Октябрь
Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку
29 октября, 10:27
Сентябрь
Больше обманутых дольщиков? Для недобросовестных застройщиков снизили штафы в 20 раз
3 сентября, 10:16
Август
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Май
Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
31 мая, 04:18
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
20 мая, 08:21
Апрель
С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак
14 апреля, 08:25

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