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МФЦ

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Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт
23 сентября, 09:30
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
3 июля, 09:37
Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты
8 июня, 04:53
Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
31 мая, 04:18
Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра
21 мая, 04:07
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
20 мая, 08:21
Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока
27 апреля, 06:59
Коллективное решение. Омские садоводы смогут бесплатно газифицировать свое жилье
22 апреля, 06:47
Никакой тюрьмы. Омский суд оштрафовал замначальника МФЦ Адумяна на 2,6 млн за взятку
12 апреля, 07:34
2023
Виталий Хоценко осмотрел в Стаханове созданный омскими строителями МФЦ
Здание полностью отремонтировали, заменили коммуникации, завезли новую мебель.
12 октября 2023, 02:53
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
10 октября 2023, 05:29
Омская прокуратура выяснит, почему пенсионер лишился соцподдержки из-за переезда
Поверку соблюдения прав 69-летнего пенсионера по его же обращению проведет прокуратура Советского округа.
26 сентября 2023, 11:02
Омский МФЦ закупит 35 диванов для посетителей
4 сентября 2023, 08:36
В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки
Он частично признал вину.
11 июля 2023, 05:10
Как и где в Омске оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет
23 июня 2023, 11:43
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
21 июня 2023, 10:39
Современный феодализм. Житель Омска присвоил 200 га земли за городом
Мужчина подделал судебные документы и обратился с ними в МФЦ. Так он незаконно стал землевладельцем. Схема заинтересовала прокуратуру.
21 марта 2023, 07:00
Откат за ремонт проводки в МФЦ. На омского чиновника завели дело о взятке
18 января 2023, 06:44

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