Минус 13 см: что известно о текущей ситуации с паводком на севере Омской области

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Сегодня утром Виталий Хоценко сообщил о том, как развивается паводковая ситуация в северных районах региона. По его словам, уровень воды в реках в зоне затопления постепенно идет на спад.
Уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим снизился еще на 4 сантиметра за сутки и теперь составляет 933 сантиметра. Также снижение уровня воды наблюдается и в реке Ишим. В районе села Орехово уровень воды составляет 1484 сантиметра, что на 17 сантиметров меньше, чем вчера.
Стоит отметить, что за эту неделю уровень воды в Иртыше упал на 13 сантиметров. При этом в понедельник, 20 мая, вода в реке поднялась до 946 сантиметров, едва не побив рекорд за последние 150 лет.
Напомним, что в результате наводнения оказались затоплены 604 дома, пострадали около 1000 участков, а также повреждены дороги.