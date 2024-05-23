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уровень Иртыша

Минус 13 см: что известно о текущей ситуации с паводком на севере Омской области

23 мая 2024, 04:08
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень Иртыша
Уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим снизился за сутки еще на 4 сантиметра и теперь составляет 933 сантиметра. Наблюдается снижение уровня воды в реке Ишим. В районе села Орехово уровень воды составляет 1484 сантиметра, что на 17 сантиметров меньше, чем вчера.

Сегодня утром Виталий Хоценко сообщил о том, как развивается паводковая ситуация в северных районах региона. По его словам, уровень воды в реках в зоне затопления постепенно идет на спад.

Уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим снизился еще на 4 сантиметра за сутки и теперь составляет 933 сантиметра. Также снижение уровня воды наблюдается и в реке Ишим. В районе села Орехово уровень воды составляет 1484 сантиметра, что на 17 сантиметров меньше, чем вчера.

Стоит отметить, что за эту неделю уровень воды в Иртыше упал на 13 сантиметров. При этом в понедельник, 20 мая, вода в реке поднялась до 946 сантиметров, едва не побив рекорд за последние 150 лет.

Напомним, что в результате наводнения оказались затоплены 604 дома, пострадали около 1000 участков, а также повреждены дороги.

Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров
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