Минус 13 см: что известно о текущей ситуации с паводком на севере Омской области

Уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим снизился еще на 4 сантиметра за сутки и теперь составляет 933 сантиметра. Также снижение уровня воды наблюдается и в реке Ишим. В районе села Орехово уровень воды составляет 1484 сантиметра, что на 17 сантиметров меньше, чем вчера.