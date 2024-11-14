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Единовременная выплата

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2024
В России повысили выплаты за ранения для участников СВО
14 ноября, 11:59
Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт
23 сентября, 09:30
Хоценко рассказал об увеличении единовременных выплат для омских военных до 305 тысяч
10 июля, 10:50
Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
31 мая, 04:18
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
19 апреля, 05:33
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
18 апреля, 03:28
2023
От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета
Выплата назначается автоматически, подавать заявлений для этого не нужно.
5 апреля 2023, 09:40
На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей
Размер выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
3 марта 2023, 07:53
Обратно на печь. Северные районы Омской области переводят на альтернативное отопление
21 508 рублей предусмотрено за переход на электричество, а для тех, кто возвращается к дровам — 8 130 рублей.
27 февраля 2023, 06:00
Жителям Омской области, потерявшим имущество при пожаре, выделили 1,5 миллиона рублей
22 февраля 2023, 10:40
Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей
Новое единовременное пособие зачислили родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.
13 января 2023, 12:06
2022
Крупный обман, выплаты участникам СВО и ремонт дорог. Омск в пятницу
25 ноября 2022, 14:01
Повышение рождаемости. Семья первого рожденного в 2023 году ребенка получит выплату
Постановление о единовременной денежной выплате подписал Сергей Шелест.
23 ноября 2022, 13:21
Все участники СВО из Омской области получат по 100 тысяч рублей
20 ноября 2022, 05:50
Денежное довольствие мобилизованным из Омской области. Когда и сколько получат?
8 ноября 2022, 11:00
Президент подписал указ о выплатах. Мобилизованные омичи получат еще 195 тыс. рублей
4 ноября 2022, 06:51
Новые меры поддержки. Родственников мобилизованных омичей займут делом
26 октября 2022, 14:43
Омским мобилизованным начали платить обещанные 100 тыс рублей
Губернатор Омской области объявил о начале единовременных выплат для мобилизованных омичей.
17 октября 2022, 12:23
Пакет помощи семьям омских мобилизованных собран и упакован. Вышел указ губернатора
Льготы, бесплатные садики и еда в школах. Опубликован полный список помощи для семей мобилизованных.
14 октября 2022, 11:22
В Омске муниципальные работники получат выплаты из-за частичной мобилизации
Депутаты омского горсовета приняли соответствующее решение.
6 октября 2022, 03:23

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