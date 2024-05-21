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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима

Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра

21 мая 2024, 04:07
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима

За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима уменьшился еще на 3 см

Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и сейчас составляет 942 см. За сутки он снизился на 3 см. Также снижается уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас он составляет 1517 см, что на 15 см меньше, чем было зафиксировано накануне.

Сегодня Виталий Хоценко сообщил в своем тг-канале, что уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и в настоящее время составляет 942 сантиметра. За сутки уровень воды снизился на 3 сантиметра.

Также снижается уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас он составляет 1517 сантиметров, что на 15 сантиметров меньше, чем было зафиксировано накануне.

По последним данным, в результате наводнения было затоплено 604 дома, пострадало около 1000 участков, а также повреждены дороги. Сотрудники МФЦ продолжают принимать заявления от жителей, пострадавших от весеннего паводка, на получение единовременной финансовой помощи.

Ущерб будет оценен в трех категориях:

  1. частичная утрата имущества — 50% от его стоимости;
  2. полная утрата имущества — 100% его стоимости;
  3. федеральная поддержка — 7000 рублей за квадратный метр жилья на ремонт и полная компенсация.

Ранее Город55 сообщал, что уровень воды составляет 946 сантиметров. Несмотря на то, что уровень воды постепенно снижается, прогноз остается неблагоприятным: вода может продолжать подниматься и достичь пика к 15 июня. После этого ситуация начнет улучшаться, и уровень воды пойдет на спад.

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