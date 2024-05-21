Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра

За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима уменьшился еще на 3 см

Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и сейчас составляет 942 см. За сутки он снизился на 3 см. Также снижается уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас он составляет 1517 см, что на 15 см меньше, чем было зафиксировано накануне.