Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Сегодня Виталий Хоценко сообщил в своем тг-канале, что уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и в настоящее время составляет 942 сантиметра. За сутки уровень воды снизился на 3 сантиметра.
Также снижается уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас он составляет 1517 сантиметров, что на 15 сантиметров меньше, чем было зафиксировано накануне.
По последним данным, в результате наводнения было затоплено 604 дома, пострадало около 1000 участков, а также повреждены дороги. Сотрудники МФЦ продолжают принимать заявления от жителей, пострадавших от весеннего паводка, на получение единовременной финансовой помощи.
Ущерб будет оценен в трех категориях:
Ранее Город55 сообщал, что уровень воды составляет 946 сантиметров. Несмотря на то, что уровень воды постепенно снижается, прогноз остается неблагоприятным: вода может продолжать подниматься и достичь пика к 15 июня. После этого ситуация начнет улучшаться, и уровень воды пойдет на спад.