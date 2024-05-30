Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Егором Маниным

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с 23-леним нападающим Егором Маниным. Соглашение рассчитано на два сезона.
Ранее хоккеист выступал за команду «Молот» во Всероссийской хоккейной лиге. В предыдущем сезоне он провел 53 матча и набрал 37 очков (21+16).
Напомним, что вчера омский клуб продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Форвард проведет в «Авангарде» следующие пять лет, до окончания сезона 2028/29.