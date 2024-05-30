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В новом сезоне КХЛ за «Авангард» будет выступать нападающий Егор Манин

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Егором Маниным

30 мая 2024, 10:34
Фото: ХК «Авангард»

В новом сезоне КХЛ за «Авангард» будет выступать нападающий Егор Манин

О подписании игрока сообщили в соцсетях омского клуба, соглашение с Егором Маниным рассчитано на два сезона.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с 23-леним нападающим Егором Маниным. Соглашение рассчитано на два сезона.

Ранее хоккеист выступал за команду «Молот» во Всероссийской хоккейной лиге. В предыдущем сезоне он провел 53 матча и набрал 37 очков (21+16).

Напомним, что вчера омский клуб продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Форвард проведет в «Авангарде» следующие пять лет, до окончания сезона 2028/29.

Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
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