Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Хоккейный клуб «Авангард» заключил пятилетний контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение будет действовать до окончания сезона 2028/29.
«Подписание такого игрока, как Ткачев, воспитанника омской школы — хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей Академии. Владимир как омич, у которого, к тому же, недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в „Авангарде“. По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению. Хочу обрадовать всех наших болельщиков, которые накануне, думаю, испытали несколько тревожных минут: Ткачев с нами еще на пять лет. Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме „Авангарда“ и сделает для этого все возможное», — рассказал генеральный директор хоккейного клуба Герман Чистяков.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Ткачев провел за «Авангард» 70 матчей, в которых набрал 86 (20+66) очков, показатель полезности составил +12.
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о переезде форварда за океан, слухи об этом прокомментировал агент Ткачева Шуми Бабаев.