Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

«Авангард» подписал контракт с Владимиром Ткачевым на пять лет

Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года

29 мая 2024, 14:24
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» подписал контракт с Владимиром Ткачевым на пять лет

Соглашение с форвардом рассчитано на пять лет, Ткачев будет играть за омский клуб до окончания сезона 2028/29.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил пятилетний контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение будет действовать до окончания сезона 2028/29.

«Подписание такого игрока, как Ткачев, воспитанника омской школы — хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей Академии. Владимир как омич, у которого, к тому же, недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в „Авангарде“. По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению. Хочу обрадовать всех наших болельщиков, которые накануне, думаю, испытали несколько тревожных минут: Ткачев с нами еще на пять лет. Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме „Авангарда“ и сделает для этого все возможное», — рассказал генеральный директор хоккейного клуба Герман Чистяков.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Ткачев провел за «Авангард» 70 матчей, в которых набрал 86 (20+66) очков, показатель полезности составил +12.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о переезде форварда за океан, слухи об этом прокомментировал агент Ткачева Шуми Бабаев.

Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Контракт#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Хоккейный клуб
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"