Возросло число смертей. Омских байкеров призвали быть внимательнее на дорогах

Госавтоинспекторы напомнили, что водители и пассажиры мотоциклов являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения, так как они могут получить серьезные травмы даже в небольшой аварии. Так, например, во время падения с транспорта байкер может сломать конечность, а при падении без шлема велик риск черепно-мозговой травмы.