Возросло число смертей. Омских байкеров призвали быть внимательнее на дорогах

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Согласно данным Госавтоинспекции, за 2023 год на российских дорогах произошло 7 805 аварий с участием мотоциклистов, в них погибли 744 человека, еще 8 363 получили травмы.
С 2022 года число ДТП с байкерами выросло на 23%, а количество раненых и погибших увеличилось на 22,8% и 17% соответственно. Кроме того, такая тенденция продолжает существовать и в этом году.
Госавтоинспекторы напомнили, что водители и пассажиры мотоциклов являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения, так как они могут получить серьезные травмы даже в небольшой аварии. Так, например, во время падения с транспорта байкер может сломать конечность, а при падении без шлема велик риск черепно-мозговой травмы.