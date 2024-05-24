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Возросло число смертей. Омских байкеров призвали быть внимательнее на дорогах

24 мая 2024, 09:39
Фото: 1MI
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Омских байкеров призвали быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила

В ГИБДД опубликовали пугающую статистику, согласно которой, с прошлого года количество ДТП с участим байкеров стало больше на 23%, также увеличилось и число смертей.

Согласно данным Госавтоинспекции, за 2023 год на российских дорогах произошло 7 805 аварий с участием мотоциклистов, в них погибли 744 человека, еще 8 363 получили травмы.

С 2022 года число ДТП с байкерами выросло на 23%, а количество раненых и погибших увеличилось на 22,8% и 17% соответственно. Кроме того, такая тенденция продолжает существовать и в этом году.

Госавтоинспекторы напомнили, что водители и пассажиры мотоциклов являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения, так как они могут получить серьезные травмы даже в небольшой аварии. Так, например, во время падения с транспорта байкер может сломать конечность, а при падении без шлема велик риск черепно-мозговой травмы.

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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Новости#ДТП с мотоциклом#Мотоцикл#Мотоциклист#Авария с мотоциклом#Мотороллер#Дорожное движение
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