Умер на месте. В Омской области разбился водитель мотоцикла

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Сообщение о дорожном происшествии поступило в ОМВД России по Оконешниковскому району вчера, в 18:10. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал по дороге Павловка–Осокино. Там, в районе 2 километра, он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся.
В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас по этому факту проводится проверка.
Ранее Город55 писал о смертельном ДТП в селе Новое Калачинского района. 10-летний мальчик сел за руль мотороллера, но не справился с управлением и опрокинул транспорт. От полученных травм ребенок умер.