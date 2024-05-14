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В Омской области водитель мотоцикла не справился с управлением и разбился

Умер на месте. В Омской области разбился водитель мотоцикла

14 мая 2024, 12:15
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области водитель мотоцикла не справился с управлением и разбился

Смертельное ДТП произошло в Оконешниковском районе, мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся вместе с транспортом.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в ОМВД России по Оконешниковскому району вчера, в 18:10. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал по дороге Павловка–Осокино. Там, в районе 2 километра, он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Ранее Город55 писал о смертельном ДТП в селе Новое Калачинского района. 10-летний мальчик сел за руль мотороллера, но не справился с управлением и опрокинул транспорт. От полученных травм ребенок умер.

В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#Смерть человека#Смерть#Новости#ДТП с мотоциклом#ДТП с мотоциклистом#Смертельный исход
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