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Горсовет

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Ноябрь
Омских любителей парковаться на газонах в текущем году штрафовали реже, чем в прошлом
8 ноября, 09:00
В Омске предложили давать звание «Меценат года» еще и за пожертвования
8 ноября, 08:27
Октябрь
В Омске пройдут публичные слушания по проекту бюджета
31 октября, 05:59
В Омске окончательно одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы
23 октября, 11:41
В Омске окончательно одобрили памятник «отцу советского хоккея»
23 октября, 10:00
В Омске дали имя генералиссимуса Суворова новому саду
23 октября, 09:41
Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки
23 октября, 09:18
Омский городской Совет одобрил туристический налог
23 октября, 05:42
В Омске окончательно переименовали «Дом одежды»
23 октября, 05:25
За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках
17 октября, 11:44
«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки
16 октября, 11:58
«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»
16 октября, 10:29
«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе
16 октября, 06:13
В Омске организуют платные парковки на 50 улицах
16 октября, 04:50
В омском ДЖП упрекнули прокуратуру за интерес к аварийным домам
15 октября, 10:56
Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ
15 октября, 05:57
Почти полмиллиарда: в Омске оценили эффект от подорожания проезда в транспорте
14 октября, 12:01
«Утратило актуальность»: в Омске собрались переименовывать «Дом одежды»
14 октября, 11:05
Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность
14 октября, 09:04
Омские власти решили не продавать казарму на Партизанской
14 октября, 08:59

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