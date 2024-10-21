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Администрация Омска

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Октябрь
Будьте осторожны. В центре Омска изменили схему движения транспорта
Об изменениях схемы движения в районе Ленинградской площади рассказал мэр города Сергей Шелест.
21 октября, 12:10
Сентябрь
Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН
1 сентября, 08:44
Июнь
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
24 июня, 07:52
Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера
17 июня, 07:26
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
15 июня, 05:05
Май
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
23 мая, 03:28
Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
15 мая, 10:49
Март
Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
29 марта, 09:02
Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.
20 марта, 09:58
В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП
К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.
20 марта, 08:15
За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц
12 марта, 10:33
Есть проблема. Омских перевозчиков попросили поставить туалеты для водителей
8 марта, 10:27
Январь
Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег
Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.
15 января, 06:49

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