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Троллейбус

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2024
Омская мэрия озвучила новые сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу
12 ноября, 13:54
Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках
7 июля, 15:00
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
23 мая, 03:28
Омичи заметили в троллейбусе необычного пассажира
В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото таксы, которая смирно ждет свою остановку в троллейбусе.
30 января, 06:42
2023
Вышибло окна. В Омске в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус
2 октября 2023, 06:45
«Цирк какой-то». В Омске произошло ЧП с троллейбусом, рабочей техникой и машиной
20 августа 2023, 12:47
В Омске на Красном пути и Лукашевича троллейбусы отключили от электричества
О ситуации рассказывает пассажирка, очевидица событий.
13 августа 2023, 10:17
Пострадали три пассажира. В Омске на Космическом проспекте троллейбус въехал в столб
В момент аварии в салоне находилось 8 человек.
18 мая 2023, 07:33
В Омске в субботу автобусы изменят свой маршрут из-за репетиции парада Победы
Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы.
5 мая 2023, 08:19
В дептрансе Омска рассказали, появятся ли трамваи на Левобережье
Трамвайную сеть в городе организовали бы раньше, если бы не финансовые проблемы.
14 апреля 2023, 02:45
В транспорте вышибло окна. В центре Омска столкнулись автобус и троллейбус
Одной из пассажирок понадобилась помощь врачей.
3 апреля 2023, 10:25
Учесть все мнения. Омских водителей опросят перед перекрытием Ленинградского моста
Мнение автомобилистов учтут при создании альтернативных маршрутов в обход моста.
31 января 2023, 05:40
Зарплата до 60 тысяч. В Омске бесплатно обучат водителей троллейбуса
Предприятие «Электрический транспорт» набирает учеников по программе обучения профессии «водитель троллейбуса». Гарантируют трудоустройство.
17 января 2023, 04:22
2022
Перемерзли провода. В Омске в очередной раз остановились троллейбусы
Обрыв контактной сети произошел в районе поселка Солнечный.
14 декабря 2022, 05:17
За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета
Проезд оплачивают не только сами пассажиры, но и город. Во сколько транспортным предприятиям Омска на самом деле сейчас обходится каждый пассажир — в проекте приказа РЭК.
24 ноября 2022, 07:39
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Итоги аукциона появились на портале Госзакупок. Они оказались весьма интригующими.
16 ноября 2022, 05:03
«Вкалывают роботы, а не человек». На популярные маршруты Омска установят валидаторы
Кондукторов не хватает. В Омске их нехватку постепенно замещают валидаторами, как в других крупных городах. Скоро оборудование появится на поручнях в троллейбусах и трамваях.
9 ноября 2022, 06:12
В Омске нашли подрядчика для строительства троллейбусных сетей на Левом берегу
Найден подрядчик, который будет заниматься всеми работами.
7 ноября 2022, 08:44
На реконструкцию дорог Левобережья в Омске выделят 1,5 млрд рублей
Строительные работы должны завершиться в 2024 году.
26 октября 2022, 12:11
Не уступила. Омичка на внедорожнике устроила ДТП с троллейбусом
Женщину доставили в больницу. Она была пассажиркой троллейбуса.
19 октября 2022, 09:51

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