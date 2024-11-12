Троллейбус

За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета

Проезд оплачивают не только сами пассажиры, но и город. Во сколько транспортным предприятиям Омска на самом деле сейчас обходится каждый пассажир — в проекте приказа РЭК.