Мэрия прокомментировала повышение стоимости проезда в омском транспорте

В администрации Омска отметили, что стоимость проезда в муниципальном пассажирском транспорте пока не менялась с января 2019 года. Если проект решения будет утвержден, изменения вступят в силу с 1 июля. Согласно новым тарифам, проезд за наличный расчет будет стоить 40 рублей, а по картам — 35.

Сегодня появилась информация о том, что через пару месяцев стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Омска может увеличиться на 30%. Депутаты Омского городского совета предлагают увеличить стоимость проезда до 35 рублей по картам «Омка» и банковским, а для тех, кто платит наличными, — до 40 рублей. Если проект решения будет утвержден, изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. Позже в администрации Омска прокомментировали ситуацию и пояснили, что стоимость проезда в муниципальном пассажирском транспорте пока остается прежней. Она не менялась с 1 января 2019 года. Документ был опубликован для проведения оценки регулирующего воздействия, согласно постановлению администрации Омска от 30 января 2015 года №94-П. В рамках этой экспертизы нормативно-правовой акт будет обсуждаться с участием представителей органов власти и местного самоуправления, предпринимателей, инвесторов и других организаций. В настоящий момент решение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте не принято. Вопрос будет рассмотрен на профильных комитетах и пленарном заседании Горсовета с участием всех депутатов, в том числе и в части сроков. Ранее стоимость проезда увеличилась сразу в нескольких городских маршрутках, обслуживаемых частными перевозчиками. Неприятные изменения. Стоимость проезда в омском транспорте хотят повысить на треть Узнать подробнее Читайте также: Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда Проезд в омской маршрутке № 212 до «МЕГИ» взлетел до 40 рублей