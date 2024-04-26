Проезд в омской маршрутке № 212 до «МЕГИ» взлетел до 40 рублей

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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На омском маршруте № 212 «СТЦ МЕГА — Лента» стоимость проезда выросла до 40 рублей (школьный билет — 22 рубля, пенсионный и студенческий — 30 рублей). Данные обновились в реестре тарифов на сайте электронной транспортной карты.
Маршрут обслуживает предприниматель Владимир Черепанов. В настоящее время это самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте в черте города. На остальных маршрутах цена билета составляет от 30 до 35 рублей.
Напомним, с 25 апреля проезд подорожал на 39 омских маршрутах: №6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.