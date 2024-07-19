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Повышение стоимости проезда

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Июль
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
Июнь
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Май
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
23 мая, 03:28

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