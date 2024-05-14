Почтим память. В Родительский день омские кладбища будут открыты до 8 часов вечера

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Сегодня городские кладбища будут открыты до 8 часов вечера. На всех городских погостах дежурят сотрудники полиции и мэрии, а также народные дружинники. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также глава города рассказал, что за безопасность дорожного движения и регулирование потоков автомобилей, направляющихся к кладбищам и от них, отвечают сотрудники ГАИ.
Кроме того, мэр Шелест призвал горожан не оставлять мусор у мест захоронений, а выносить его на площадки сбора твердых бытовых отходов (ТБО).
«Предвидим, что сегодня они будут максимально наполнены, однако по договору, заключенному между КСУ и регоператором компанией „Магнит“, все мешки в обязательном порядке будут вывезены на полигоны», — написал Сергей Шелест.
Ранее Город55 сообщал о том, как омичи могут добраться до городских кладбищ. Сегодня, 14 мая, для перевозки до 8 часов вечера будут задействованы 134 автобуса. Более подробная информация представлена ниже: