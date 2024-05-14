Почтим память. В Родительский день омские кладбища будут открыты до 8 часов вечера

Стало известно, как в Родительский день в Омске будут работать кладбища

Мэр сообщил, что городские кладбища будут открыты до 8 часов вечера. На всех погостах дежурят сотрудники полиции и мэрии, а также народные дружинники. Омичей просят не оставлять мусор у мест захоронений, а выносить его на площадки сбора ТБО.