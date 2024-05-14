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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

иллюстрация

Почтим память. В Родительский день омские кладбища будут открыты до 8 часов вечера

14 мая 2024, 05:04
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, как в Родительский день в Омске будут работать кладбища

Мэр сообщил, что городские кладбища будут открыты до 8 часов вечера. На всех погостах дежурят сотрудники полиции и мэрии, а также народные дружинники. Омичей просят не оставлять мусор у мест захоронений, а выносить его на площадки сбора ТБО.

Сегодня городские кладбища будут открыты до 8 часов вечера. На всех городских погостах дежурят сотрудники полиции и мэрии, а также народные дружинники. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также глава города рассказал, что за безопасность дорожного движения и регулирование потоков автомобилей, направляющихся к кладбищам и от них, отвечают сотрудники ГАИ.

Кроме того, мэр Шелест призвал горожан не оставлять мусор у мест захоронений, а выносить его на площадки сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

«Предвидим, что сегодня они будут максимально наполнены, однако по договору, заключенному между КСУ и регоператором компанией „Магнит“, все мешки в обязательном порядке будут вывезены на полигоны», — написал Сергей Шелест.

Ранее Город55 сообщал о том, как омичи могут добраться до городских кладбищ. Сегодня, 14 мая, для перевозки до 8 часов вечера будут задействованы 134 автобуса. Более подробная информация представлена ниже:

Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса
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#Общество#Омск#Мэрия#Омская область#УМВД#Мусор#Магнит#Новости#Госавтоинспекция#Кладбища#КСУ
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