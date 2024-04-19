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иллюстрация

В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ

19 апреля 2024, 04:46
Фото: Город55
иллюстрация
11, 12 и 14 мая для жителей Омска будут организованы автобусные маршруты до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ, а также до кладбища в микрорайоне «Черемуховское».

В Родительский день для омичей подготовят 23 автобуса, которые будут курсировать по десяти маршрутам. 11 и 12 мая автобусы будут ходить в направлении Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«На Радоницу организуем специальные маршруты муниципального пассажирского транспорта. Они будут работать с 8 до 19 часов. Оплата проезда — по городскому тарифу, все льготы и проездные билеты будут действительны», — написал мэр Шелест.

Кроме того, 14 мая с 8 утра до 8 вечера будут задействованы 134 автобуса, которые доставят пассажиров до Ново-Южного, Юго-Восточного кладбищ и кладбища в микрорайоне «Черемуховское».

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