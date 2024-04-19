В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ

В Родительский день для омичей подготовят 23 автобуса, которые будут курсировать по десяти маршрутам. 11 и 12 мая автобусы будут ходить в направлении Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.