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КСУ

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2024
Не прошло и 2 месяцев: в Омске снова сменился глава муниципальных кладбищ
11 сентября, 04:54
В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
17 июля, 04:27
«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе
10 апреля, 06:56
2023
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
16 августа 2023, 05:45
Омские похоронщики выложили крыльцо из могильных плит. Теперь ведомство проверят
В настоящее время здание КСУ планируют ремонтировать.
10 августа 2023, 07:20
В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
14 июля 2023, 04:56
Омскими муниципальными кладбищами снова руководит Ольга Котюргина
12 июля 2023, 05:26

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