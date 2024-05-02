Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сегодня в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что 11 и 12 мая будут организованы 23 автобуса по десяти маршрутам до кладбищ. Автобусы будут работать с 8 часов утра и до 7 часов вечера.
В Родительский день, 14 мая, для перевозок до городских кладбищ будут задействованы 134 автобуса до 8 часов вечера. Помимо уже названных маршрутов, автобусы будут ходить до кладбища в микрорайоне «Черемуховское».
Обратите внимание: схемы движения автобусов № 602 и № 607 изменились из-за реконструкции Бульвара Архитекторов, которая привела к частичному перекрытию некоторых улиц на Левом берегу. Ниже можно ознакомиться с новыми маршрутами.
Ранее Город55 сообщал, что проезд будет оплачиваться по городскому тарифу, при этом все льготы и проездные билеты продолжат действовать.