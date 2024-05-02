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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

иллюстрация

Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса

2 мая 2024, 06:32
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, как в Омске будут работать автобусы в Родительский день

Помимо уже названных десяти маршрутов, автобусы будут ездить до кладбища в микрорайоне «Черемуховское». Также омичей предупредили об изменениях в маршрутах автобусов № 602 и № 607.

Сегодня в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что 11 и 12 мая будут организованы 23 автобуса по десяти маршрутам до кладбищ. Автобусы будут работать с 8 часов утра и до 7 часов вечера.

В Родительский день, 14 мая, для перевозок до городских кладбищ будут задействованы 134 автобуса до 8 часов вечера. Помимо уже названных маршрутов, автобусы будут ходить до кладбища в микрорайоне «Черемуховское».

Обратите внимание: схемы движения автобусов № 602 и № 607 изменились из-за реконструкции Бульвара Архитекторов, которая привела к частичному перекрытию некоторых улиц на Левом берегу. Ниже можно ознакомиться с новыми маршрутами.

измененные маршруты № 602 и № 607 измененные маршруты № 602 и № 607
измененные маршруты № 602 и № 607 измененные маршруты № 602 и № 607
измененные маршруты № 602 и № 607
Фото: тк-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 сообщал, что проезд будет оплачиваться по городскому тарифу, при этом все льготы и проездные билеты продолжат действовать.

В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ
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