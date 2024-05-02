Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса

Сегодня в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что 11 и 12 мая будут организованы 23 автобуса по десяти маршрутам до кладбищ. Автобусы будут работать с 8 часов утра и до 7 часов вечера.