gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Кладбища

Выбрать дату
2024
«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе
16 октября, 06:13
Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ
15 октября, 05:57
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
7 июня, 03:35
Перестановки в правительстве, новое кладбище и снег в конце мая. Омск сегодня
25 мая, 14:03
Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса
2 мая, 06:32
В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ
19 апреля, 04:46
«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе
10 апреля, 06:56
Омские депутаты отказались рассматривать предложение о вероисповедальных кладбищах
10 апреля, 05:36
Омским депутатам снова расскажут о вероисповедальных кладбищах
5 апреля, 13:03
2023
«КСУ лихорадит»: в Омском горсовете обсудили ситуацию в похоронной сфере
18 октября 2023, 07:02
«Для чего это?»: вероисповедальный статус кладбищ вызвал вопросы у омских депутатов
18 октября 2023, 06:01
Земля в Омском районе, предложенная для городского кладбища, оказалась частной
17 октября 2023, 10:54
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
12 апреля 2023, 06:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика