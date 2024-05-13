В Омске за 12 миллионов продают участок с недостроем-профилакторием на берегу Иртыша

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Омске выставили на продажу земельный участок на улице Поворотникова, возле «Пиратского острова». Землю с расположенным на ней объектом незавершенного строительства оценили в 12 млн рублей.
Участок площадью 1200 кв. м предназначен для строительства профилактория. Здание профилактория, судя по опубликованному в объявлении эскизу, должно было быть двухэтажным. Пока успели возвести только фундамент.
«Свет, газ заведены на участок. Фундамент. Разрешение на строительство. Земля в аренде», — говорится в объявлении.
Отметим, что по соседству на Поворотникова уже работают санаторий спортбазы «Авангард», профилакторий УФСИН России по Омской области и гостиница «Аврора». Но новое здание будет сильно уступать им по размеру.