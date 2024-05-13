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Иллюстрация

В Омске за 12 миллионов продают участок с недостроем-профилакторием на берегу Иртыша

13 мая 2024, 06:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Земельный участок площадью 1200 кв. м находится рядом с «Пиратским островом».

В Омске выставили на продажу земельный участок на улице Поворотникова, возле «Пиратского острова». Землю с расположенным на ней объектом незавершенного строительства оценили в 12 млн рублей.

Фото: Скриншот Авито

Участок площадью 1200 кв. м предназначен для строительства профилактория. Здание профилактория, судя по опубликованному в объявлении эскизу, должно было быть двухэтажным. Пока успели возвести только фундамент.

«Свет, газ заведены на участок. Фундамент. Разрешение на строительство. Земля в аренде», — говорится в объявлении.
Участок под профилакторийУчасток под профилакторий
Участок под профилакторий
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что по соседству на Поворотникова уже работают санаторий спортбазы «Авангард», профилакторий УФСИН России по Омской области и гостиница «Аврора». Но новое здание будет сильно уступать им по размеру.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Санаторий#Земельный участок#Новости
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