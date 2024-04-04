Инвестора держат в секрете. На Левобережье Омска хотят построить банный комплекс

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Кировском округе планируют возвести многофункциональный банно-оздоровительный комплекс на 360 человек. Проект омского инвестора, имя которого пока держится в секрете, поддержали на очередном заседании областного инвестиционного комитета.
Общая площадь нового банного комплекса составит свыше 7 тысяч кв. м. В проект инвестируют более 700 млн рублей. А в результате его реализации удастся создать 280 новых рабочих мест.
«Инвестором выступает один из омских предпринимателей. Планируемый земельный участок расположен в Кировском округе Омска. Более подробно можно будет прокомментировать после заключения договора аренды земельного участка, когда уже точно будут зафиксированы юрлицо и границы участка», — сообщили Городу55 в минэкономики Омской области.
Вводить банно-оздоровительный комплекс собираются поэтапно: достроят объект в 2025 году, второй этаж откроют — в 2026-м, а третий этаж — в 2027-м. Комплекс будет включать в себя СПА, бассейн и ресторан.
Отметим, что сегодня стало известно, что места ушедшей из России IKEA могут занять термальные комплексы. По данным издания «Коммерсантъ», ГК «Основа» собирается снять помещения в 10 из 15 бывших магазинов и сейчас ведет с «Газпромбанком» переговоры об аренде этих площадей.