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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

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Инвестора держат в секрете. На Левобережье Омска хотят построить банный комплекс

4 апреля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
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Омский инвестор построит на Левобережье банный комплекс за 700 млн рублей

Место, где появится новый банно-оздоровительный комплекс, пока не уточняется.

В Кировском округе планируют возвести многофункциональный банно-оздоровительный комплекс на 360 человек. Проект омского инвестора, имя которого пока держится в секрете, поддержали на очередном заседании областного инвестиционного комитета.

Общая площадь нового банного комплекса составит свыше 7 тысяч кв. м. В проект инвестируют более 700 млн рублей. А в результате его реализации удастся создать 280 новых рабочих мест.

«Инвестором выступает один из омских предпринимателей. Планируемый земельный участок расположен в Кировском округе Омска. Более подробно можно будет прокомментировать после заключения договора аренды земельного участка, когда уже точно будут зафиксированы юрлицо и границы участка», — сообщили Городу55 в минэкономики Омской области.
Эскиз проекта банно-оздоровительного комплексаЭскиз проекта банно-оздоровительного комплекса
Эскиз проекта банно-оздоровительного комплекса
Фото: Правительство Омской области

Вводить банно-оздоровительный комплекс собираются поэтапно: достроят объект в 2025 году, второй этаж откроют — в 2026-м, а третий этаж — в 2027-м. Комплекс будет включать в себя СПА, бассейн и ресторан.

Отметим, что сегодня стало известно, что места ушедшей из России IKEA могут занять термальные комплексы. По данным издания «Коммерсантъ», ГК «Основа» собирается снять помещения в 10 из 15 бывших магазинов и сейчас ведет с «Газпромбанком» переговоры об аренде этих площадей.

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