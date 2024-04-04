Инвестора держат в секрете. На Левобережье Омска хотят построить банный комплекс

Отметим, что сегодня стало известно, что места ушедшей из России IKEA могут занять термальные комплексы. По данным издания «Коммерсантъ», ГК «Основа» собирается снять помещения в 10 из 15 бывших магазинов и сейчас ведет с «Газпромбанком» переговоры об аренде этих площадей.