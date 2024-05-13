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Санаторий

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2024
Температурные качели, внезапный ремонт и сайт-клон. Омск в воскресенье
11 февраля, 14:10
2023
Санаторий «Омский» планирует разработать месторождение лечебной грязи под Черлаком
3 августа 2023, 08:16
Загадочное исчезновение. Из омского санатория «Коммунальник» ночью пропал мужчина
Его не могут найти уже два дня.
5 июня 2023, 06:00
Влетит в копеечку. Омские санатории признаны самыми дорогими в Сибири для отдыха
Доступнее всего оказались курорты Красноярского края.
10 мая 2023, 08:30
2022
Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты
20 июня 2022, 09:24

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