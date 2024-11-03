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Продажа

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Ноябрь
На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске
3 ноября, 03:00
Космос на груди: «Роскосмос» представил футболки омской «Ангарой»
На футболках изображена ракета «Ангара-А5», которая впервые взлетела 11 апреля 2024 года.
1 ноября, 11:25
На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
1 ноября, 06:53
Октябрь
С бильярдом и баней для директора. В Омске за 220 млн продают элеватор
31 октября, 04:55
В Омской области выставили на продажу цех по убою скота
29 октября, 11:25
Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка
Компания в настоящее время продолжает работать.
25 октября, 04:11
Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей
25 октября, 04:00
В Омске напротив «Меги» за полмиллиарда продают гипермаркет «Триумф вкуса»
22 октября, 10:41
В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона
18 октября, 02:53
В Омске за 38 млн продают часть исторического особняка на самой туристической улице
14 октября, 06:58
В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»
11 октября, 10:31
Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков
4 октября, 08:21
Омский «ПКФ Сиблифт» после банкротства хотят продать за 370 миллионов
2 октября, 03:59
Новый виток для старой школы. В Омске здание на улице Свободы поменяет назначение
1 октября, 11:32
Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске
1 октября, 03:10
Сентябрь
Семь комнат и сауна. В центре Омска продается огромная квартира за 72 миллиона
28 сентября, 12:40
В Омске на продажу выставили долгострой в Нефтяниках за 42 миллиона рублей
26 сентября, 03:40
Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
24 сентября, 13:48
Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей
24 сентября, 07:11
Настоящий раритет. В Омске за 6 миллионов продают ретроавтомобиль Wanderer
В Омске на продажу выставлен настоящий раритет — кабриолет Wanderer W24, который начали производить в 30-х годах прошлого века.
24 сентября, 04:18

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