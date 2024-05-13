Берегитесь. В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, вечером 13 мая и ночью 14 мая на территории Омской области ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с, дождь, град и гроза. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.
При таких погоды условиях возможно повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций, ветхих деревьев и веток. Если вы оказались на улице во время непогоды, зайдите в помещение неподалеку или спуститесь в подземный переход, где сможете находиться в безопасности.
«В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Также можно обращаться в диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78», — поделились в мэрии Омска.
Напомним, что недавно из-за плохой погоды в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов, максимальное время ожидания составило 4 часа.