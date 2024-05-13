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Берегитесь. В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра

13 мая 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

В региональном управлении МЧС омичей предупредили об опасном изменении погоды, на протяжении суток в Омской области ожидается штормовой ветер, сильный дождь, возможны гроза и град.

Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, вечером 13 мая и ночью 14 мая на территории Омской области ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с, дождь, град и гроза. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

При таких погоды условиях возможно повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций, ветхих деревьев и веток. Если вы оказались на улице во время непогоды, зайдите в помещение неподалеку или спуститесь в подземный переход, где сможете находиться в безопасности.

«В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Также можно обращаться в диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78», — поделились в мэрии Омска.

Напомним, что недавно из-за плохой погоды в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов, максимальное время ожидания составило 4 часа.

Многочасовое ожидание. Из-за плохой погоды произошли массовые задержки рейсов в Омске
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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ветер#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Плохая погода#Опасная погода#Сильный ветер#Погодные условия
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