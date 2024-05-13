Берегитесь. В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра

При таких погоды условиях возможно повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций, ветхих деревьев и веток. Если вы оказались на улице во время непогоды, зайдите в помещение неподалеку или спуститесь в подземный переход, где сможете находиться в безопасности.