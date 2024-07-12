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Сильный ветер

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2024
Щедрость неба. В Омске накануне выпала декадная норма осадков
Помимо дождей в регионе был град и штормовой ветер.
12 июля, 10:43
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
В МЧС жителей Омской области предупредили о надвигающемся штормовом ветре
27 мая, 10:07
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
15 марта, 09:25
2023
Будьте осторожны! На Омскую область надвигается экстремально сильный ветер
26 декабря 2023, 10:25
МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, 3 августа в Омской области ожидаются локальные неблагоприятные погодные явления.
2 августа 2023, 13:01
Ветер со скоростью мотоцикла. На Омскую область надвигается жуткая погода
По сообщению Обь-Иртышского управления гидрометеорологии, днем 29 июля ожидается дождь с грозой и ветер порывами 15-20 м/с.
28 июля 2023, 10:28
Непогода не отступает. В Омскую область снова придет дождь гроза и шквалистый ветер
Местами возможен град.
29 июня 2023, 05:17
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта
За прошедшие сутки сильный ветер снес деревья, столбы и кирпичную кладку на балконе многоэтажки.
21 июня 2023, 05:57
В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб
У автомобиля выбило окна и помяло кузов.
20 июня 2023, 10:16
Срывает крыши и валит деревья. Омичи рассказали о последствиях непогоды
20 июня 2023, 05:16
В Омской области из-за штормового ветра сломался навесной мост
Прокуратура заинтересовалась этим повреждением и выехала на место.
14 июня 2023, 03:57
«Упала сцена, летали палатки». Сильный ветер снес конструкции в центре Омска
12 июня 2023, 03:03
И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки
12 июня 2023, 03:00
В Омске из-за сильного ветра с Тарских ворот упала обшивка
Очевидцы опубликовали информацию в социальных сетях.
28 апреля 2023, 10:22

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