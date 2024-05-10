Многочасовое ожидание. Из-за плохой погоды произошли массовые задержки рейсов в Омске

С задержкой сегодня отправились четыре самолета до Москвы. Рейсы выполняют авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Сибирь». Так, вылет борта, запланированный на 5.05 часов, задержали до 8.25. С минимальной задержкой — вместо 5.50 в 6.11 — отправился самолет из омского аэропорта в Шереметьево. Борт «Уральских авиалиний», вылетел на 3 часа и 20 минут позже положенного — в 9.50. И чуть менее трех часов составила задержка рейса, который должен был отправиться в Москву в 6.50 часов.