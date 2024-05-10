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Updated Сегодня, 04:29

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Многочасовое ожидание. Из-за плохой погоды произошли массовые задержки рейсов в Омске

10 мая 2024, 03:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском аэропорту из-за плохой погоды массово задержали рейсы

В пятницу утром пассажирам в некоторых случаях пришлось ожидать вылета почти четыре часа.

Сегодня, 10 мая, в омском аэропорту задержали вылет сразу восьми рейсов. Дожидаться отправления из Омска пассажирам, согласно данным онлайн-табло, пришлось от 20 минут до 4 часов.

С задержкой сегодня отправились четыре самолета до Москвы. Рейсы выполняют авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Сибирь». Так, вылет борта, запланированный на 5.05 часов, задержали до 8.25. С минимальной задержкой — вместо 5.50 в 6.11 — отправился самолет из омского аэропорта в Шереметьево. Борт «Уральских авиалиний», вылетел на 3 часа и 20 минут позже положенного — в 9.50. И чуть менее трех часов составила задержка рейса, который должен был отправиться в Москву в 6.50 часов.

С небольшой задержкой в 25 минут вылетел сегодня ночью самолет в Сургут. Не смогли вовремя покинуть Омск пассажиры, отправляющиеся в Санкт-Петербург (2 рейса) и Сочи (1 рейс).

Задержки рейсовЗадержки рейсов
Задержки рейсов
Фото: Омский аэропорт

Кстати, в омском аэропорту также сегодня не смогли вовремя приземлиться самолеты. Из-за плохой погоды три рейса из Москвы и по рейсу из Санкт-Петербурга и Сочи отправляли на посадку в соседние аэропорты в Новосибирске и Тюмени.

Напомним, что 9 мая, во второй половине дня, в Омске и области испортилась погода: начались сильные дожди и усилился шквалистый ветер.

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#Юлия Истомина#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Задержка рейса#Новости#Задержка#Рейс#Омский аэропорт
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