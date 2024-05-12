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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Фотография с места событий.

Сложная ситуация. Большая вода пришла на северные дороги Омской области

12 мая 2024, 06:17
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Фотография с места событий.

На севере Омской области в зоне паводка оказалось сразу несколько автодорог

Добраться из Тевриза в Александровку стало гораздо сложнее: паводок «дотянулся» и до местных дорог.

Как рассказали в пресс-центре управления МВД по Омской области, зона подтопления добралась и до важных транспортных артерий: паводок затронул автодорогу Тевриз-Александровка. Причиной этому послужил подъем уровня воды в Иртыше, Туе и Уже, а также озере Изюк. Из-за сложившейся ситуации жители сел Александровка, Екатериновка и Ермиловка, а также Журавлевки могут столкнуться с ограничениями на выезд из населенных пунктов.

Схожая проблема наблюдается и в деревне Бичили, Вознесенке и Федоровке — там тоже пришлось ввести ограничения. Также, по информации ведомства, под воду ушла и муниципальная дорога, связывающая село Кузнецово с деревней Утузы — для безопасности водителей дорогу контролируют экипажи ДПС.

Кроме того, представители ведомства занимаются и круглосуточной охраной временно оставленных домов в Усть-Ишимском районе: на настоящий момент там подтоплено 13 населенных пунктов, а в воде остаются 4 грунтовые дороги. Всего из зоны бедствия уже эвакуировано больше 400 человек.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможности возобновления полноценного движения по трассе Тюмень-Омск: по словам Губернатора Тюменской области, необходимо чтобы вода опустилась до уровня 2017 года — 1148 см.

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