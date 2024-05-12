Сложная ситуация. Большая вода пришла на северные дороги Омской области

Как рассказали в пресс-центре управления МВД по Омской области, зона подтопления добралась и до важных транспортных артерий: паводок затронул автодорогу Тевриз-Александровка. Причиной этому послужил подъем уровня воды в Иртыше, Туе и Уже, а также озере Изюк. Из-за сложившейся ситуации жители сел Александровка, Екатериновка и Ермиловка, а также Журавлевки могут столкнуться с ограничениями на выезд из населенных пунктов.