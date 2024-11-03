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Тюмень-Омск

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Ноябрь
Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск
3 ноября, 13:09
Октябрь
Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП
24 октября, 10:42
Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека
21 октября, 09:10
Август
Семь человек в больнице. В утреннем тумане на омской трассе столкнулись две иномарки
ДТП произошло в Любинском районе.
24 августа, 10:03
Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта
4 августа, 04:07
Июль
ГАИ ограничило движение по трассе «Тюмень-Омск» из-за аварии с участием большегрузов
Столкновение двух «тяжеловесов» произошло на 331 километре автодороги Р-402: сейчас там запустили реверсивное движение.
28 июля, 13:13
Июнь
Машина всмятку. На трассе Тюмень — Омск легковушка вместе с водителем попала под фуру
25 июня, 03:28
Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего водителя, допустившего аварийную ситуацию, пройдет под надзором Прокуратуры Омской области.
16 июня, 08:48
В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
Большегруз, выехавший на «встречку», стал причиной гибели трех человек, в том числе и ребенка.
16 июня, 03:00
Май
Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск
Причиной аварии стал обгон и выезд на «чужую» полосу.
26 мая, 06:29
Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков
Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.
19 мая, 05:13
Апрель
Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка
Проезд возможен для транспорта, задействованного в жизнеобеспечении.
30 апреля, 03:09
Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления
24 апреля, 12:55
Март
Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа
21 марта, 06:54
Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск
Чиновники отчитались по поводу ремонтных работ, проведенных на той самой дороге.
19 марта, 10:17
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
18 марта, 06:56
Январь
Планам — быть. Трассу Тюмень-Омск расширят до четырех полос
Информацию о увеличении пропускной способности магистрали нашли в документации правительства Тюменской области по прогнозам развития дорожной сети.
7 января, 09:12

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