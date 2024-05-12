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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

иллюстрация

Считанные сантиметры. Стало известно, когда демонтируют дамбы на трассе Тюмень-Омск

12 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI
иллюстрация

Губернатор Моор рассказал, когда отменят ограничения на трассе Тюмень-Омск

От возвращения к стандартному функционированию трассу Р-402 отделяет чуть больше десятка сантиметров уровня воды и почти 7 лет статистики.

Губернатор Тюменской области, Александр Моор, в своем Telegram-канале рассказал, от чего зависит отмена всех введенных ограничений и демонтаж защитных насыпей на трассе Тюмень-Омск.

По его словам, вода уже начала отступать — уровень воды в реке Ишим опустился до 1162 сантиметров. Но, для возвращения к нормальному функционированию необходимо дождаться уровня воды 2017 года — не выше 1148 сантиметров. После достижения обозначенной отметки местные власти начнут демонтаж дамб и насыпей.

На настоящий момент ситуация все еще остается тяжелой: дорожные службы заняты контролем и периодическим укреплением защитных сооружений.

Напомним, ранее о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе сообщал и депутат Константин Ткачев: по его словам, уже произошел «взлет» цен на услуги такси и непромокаемую обувь.

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#Илья Скобин#Транспорт#Такси#Паводок#Демонтаж#Новости#Вода#Усть-Ишимский район#Дорожные службы#Контроль#Трасса Тюмень-Омск
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