Считанные сантиметры. Стало известно, когда демонтируют дамбы на трассе Тюмень-Омск

По его словам, вода уже начала отступать — уровень воды в реке Ишим опустился до 1162 сантиметров. Но, для возвращения к нормальному функционированию необходимо дождаться уровня воды 2017 года — не выше 1148 сантиметров. После достижения обозначенной отметки местные власти начнут демонтаж дамб и насыпей.