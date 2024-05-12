Считанные сантиметры. Стало известно, когда демонтируют дамбы на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Губернатор Тюменской области, Александр Моор, в своем Telegram-канале рассказал, от чего зависит отмена всех введенных ограничений и демонтаж защитных насыпей на трассе Тюмень-Омск.
По его словам, вода уже начала отступать — уровень воды в реке Ишим опустился до 1162 сантиметров. Но, для возвращения к нормальному функционированию необходимо дождаться уровня воды 2017 года — не выше 1148 сантиметров. После достижения обозначенной отметки местные власти начнут демонтаж дамб и насыпей.
На настоящий момент ситуация все еще остается тяжелой: дорожные службы заняты контролем и периодическим укреплением защитных сооружений.
Напомним, ранее о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе сообщал и депутат Константин Ткачев: по его словам, уже произошел «взлет» цен на услуги такси и непромокаемую обувь.